Barack a Michelle Obamovci podporili Harrisovú v snahe stať sa hlavou Spojených štátov amerických

26.7.2024 (SITA.sk) - Bývalý šéf Bieleho domu Barack Obama a bývalá americká prvá dáma Michelle Obamová podporili viceprezidentku Kamalu Harrisovú v snahe stať sa hlavou štátu. Oznámili to v piatok ráno zverejnením videozáznamu ukazujúceho, ako Harrisovej spoločne telefonujú.„Zavolali sme, aby sme povedali, že Michelle a ja nemôžeme byť viac hrdí, že ťa podporujeme a urobíme všetko, čo môžeme, aby si sa v týchto voľbách dostala do Oválnej pracovne," povedal bývalý prezident Harrisovej.Podľa prieskumu agentúry The Associated Press si Harrisová už zabezpečila verejnú podporu väčšiny delegátov pre nominačný zjazd Demokratickej strany, ktorý sa začne 19. augusta v Chicagu.