Barack Obama navštívil Keňu, rodnú krajinu svojho otca

Na archívnej snímke Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nairobi 16. júla (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama navštívil v pondelok dedinu v okrese Siaya na juhozápade Kene, v ktorej vyrastal jeho otec. Počas prvej cesty do tejto africkej krajiny od odchodu z úradu si bývalý šéf Bieleho domu zatancoval so svojou nevlastnou starou mamou.V kenskej televízii ukazovali zábery, ako niekdajší šéf Bieleho domu pritiahol Sarah Obamovú na pódium a zatancovali si na tradičnú miestnu hudbu.Obama potom otvoril nové mládežnícke centrum. To založila jeho nevlastná sestra Auma Obamová, ktorá študovala v Nemecku.žartoval Obama počas prejavu, keď otváral centrum.Spomínal na stretnutie so svojou nevlastnou sestrou počas svojej prvej návštevy Kene, keď mal 27 rokov.uviedol.uviedol.Americký exprezident zamieri v utorok do Juhoafrickej republiky, kde prednesie prejav k stému výročiu narodenia bojovníka proti apartheidu Nelsona Mandelu. Pôjde o jeho prvý významný verejný prejav, odkedy odišiel z prezidentského úradu, dodáva agentúra DPA.