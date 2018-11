Barack Obama: V týchto voľbách ide o charakter tejto krajiny

Bývalý americký prezident Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. novembra (TASR) – Hlasujeme o charaktere tejto krajiny. Hlasujeme o tom, kým sme a akú politiku očakávame. Hlasujeme o tom, ako sa správame vo verejnom živote a ako sa správame k druhým ľuďom, uviedol v pondelok bývalý prezident USA Barack Obama na predvolebnom zhromaždení pred dnešnými polčasovými (midterm) voľbami.Bývalý šéf Bieleho domu podporil v pondelok na zhromaždení v štáte Virgínia demokratického senátora Tima Kaina a kandidátku na členku Snemovne reprezentantov Jennifer Wextonovú. Obama podporil demokratov na viacerých podujatiach počas uplynulých týždňov a neodpustil si ani kritiku svojho nástupcu Donalda Trumpa.povedal Obama cez víkend na zhromaždení v Atlante.Obama sa na stretnutiach s voličmi zameriaval na systém zdravotného poistenia nazvaného Obamacare, ktorý on sám presadil a republikáni sa ho snažia zrušiť. Republikáni podľa neho o tejto témeBývalý prezident ďalej obvinil svojho nástupcu zo šírenia strachu zo skupiny migrantov, ktorá smeruje k USA z Mexika. Republikánov tiež označil za skorumpovaných.povedal Obama.Denník The New York Times označil Obamovo predvolebné účinkovanie ako ostrejší, vytrvalejší útok na svojho nástupcu než útok ktoréhokoľvek bývalého prezidenta v uplynulých desaťročiach.Obama pred voličmi zdôrazňoval aj dôležitosť volebnej účasti.povedal bývalý prezident, ktorý počas kampane ani raz nevyslovil meno Donald Trump.(spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová)