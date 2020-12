Baránik čelí kritike nielen advokátov, návrh na zmenu prokuratúry je neprimeraný a neakceptovateľný

Ohrozená nezávislosť prokuratúry

Rozpor s princípom transparentnosti

Nebezpečný postup

konštatuje Rada prokurátorov SR.

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Postup pri návrhu zmeny prokuratúry na štátne zastupiteľstvo je absolútne neprimeraný. V tlačovej správe to uviedol nový predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Reagoval tak na pozmeňujúci návrh k novele Ústavy SR, v ktorej sa navrhuje zmeniť nezávislosť postavenia prokuratúry. Návrh bol vo štvrtok predložený na rokovanie v Národnej rade SR.Návrh je podľa Karasa otázny z ústavno-politických aj ústavno-právnych dôvodov. Ustanovenie pritom nebolo predmetom medzirezortného pripomienkového konania a neprebehla k nemu žiadna verejná diskusia.Doplnenie tohto ustanovenia do textu návrhu ústavného zákona v pokročilej fáze legislatívneho procesu tak podľa neho vykazuje všetky znaky kabinetnej tvorby práva.„Predkladanie takto zásadných legislatívnych zmien ako pozmeňujúcich návrhov ‚na poslednú chvíľu' je v príkrom rozpore s princípom transparentnosti a základnými zásadami tvorby práva. Ak predmetom zmeny má byť ústavné postavenie štátneho orgánu, akým je prokuratúra, malo by to podliehať poctivej odbornej diskusii a byť prijaté v štandardnom legislatívnom procese, vrátane medzirezortného pripomienkového konania,“ povedal Karas, designovaný predseda SAK.Dodal, že pri takom zásadnom zásahu do ústavného poriadku, o aký v danej veci ide, je takýto postup absolútne neprimeraný už len z hľadiska transparentnosti ústavnej normotvorby a princípom právnej istoty v širšom slova zmysle.Zmena ústavného postavenia prokuratúry pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní, bez širšej diskusie odbornej verejnosti a prejednania v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady SR je neakceptovateľná, bezprecedentná a predstavuje podkopávanie základných princípov fungovania právneho štátu,Podľa rady takýto návrh vychádza z absolútnej neznalosti jednotlivých právnych systémov prokuratúr a štátnych zastupiteľstiev v jednotlivých členských štátoch Európskej únie ako aj postavenia prokuratúry SR.„Rada prokurátorov naviac upozorňuje, že takýto postup je mimoriadne nebezpečný aj vzhľadom na navrhovanú zmenu článku 125 odsek 4 ústavy, pretože takýto pozmeňujúci návrh by bol vylúčený aj z preskúmavania ústavnosti ústavným súdom,” dodala rada.