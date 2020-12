Baránik: Opoziční poslanci prekrúcajú a boja sa, že by prokuratúra fungovala ako v slušnej krajine

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2020 - Opoziční politici prekrúcajú pozmeňujúci návrh na zmenu Ústavy SR, pretože sa boja, že by prokuratúra fungovala ako v každej slušnej civilizovanej krajine sveta.Povedal to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS), ktorý navrhol, aby verejnú kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonával parlament a vláda, alebo v jej mene člen vlády.Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) nazval návrh návratom do 50. rokov 20. storočia, pretože štát a vláda Igora Matoviča (OĽaNO) bude môcť ovládať prokuratúru, „aby mohla likvidovať opozíciu“.„Jediné čo ten návrh robí je, že reaguje na skutočnosť, že ako súčasť reformy súdnictva vznikne Najvyšší správny súd, ktorý bude posudzovať aj disciplinárne konania prokurátorov. Tam v súlade s modelom, ako je to všade na svete, Najvyšší správny súd bude musieť reagovať aj na podnety ministra,“ povedal Baránik a dodal, že prokuratúra nikdy nebola nezávislý orgán a výkon trestnej politiky je vecou vlády.„Uvedomte si, že ústava je základný stavebný kameň tohto štátu, z toho nemôžeme spraviť nejaký trhací kalendár. K tomuto sa jasne vyjadrila pani prezidentka, keď odmieta, aby sme prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov takto dehonestovali ústavu,“ reagoval poslanec Matúš Šutaj-Eštok (Hlas-SD).