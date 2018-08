Baránková nepostúpila na ME do osemfinále olympijského luku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Legnica 30. augusta (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková nepostúpila na majstrovstvách Európy v poľskej Legnici do osemfinále disciplíny olympijský luk. Vo štvrtkovom stretnutí šestnásťfinále prehrala s dvojkou "pavúka" Elenou Richterovou z Nemecka 2:6.Šestnásťročná Baránková už postupom do tretieho kola vybojovala miestenku na budúcoročné európske hry do Minska. Alexandra Longová a Ondrej Franců v mixe družstiev zdolali na úvod Estóncov 6:2, v osemfinále nestačili na Francúzov 0:6.