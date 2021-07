Baránková sa na olympiáde v Tokiu blysla osobným rekordom, zápasila aj s horúčavami

Najlepší výsledok v kariére

Zápasila aj s horúčavami

Úspešnejšia bola v prvej polovici kvalifikácie s 334 bodmi a sedemnástimi desiatkami, čo ju vynieslo na priebežné piate miesto. V druhej polovici pridala 331 bodov a osem desiatok a klesla na dvanástu pozíciu.





Na olympijských hrách sa v lukostreľbe strieľa na vzdialenosť 70 m. V Jumenošima Parku absolvovali ženy v piatok svoje kvalifikačné kolo, v dňoch 28. a 29. júla sa uskutočnia úvodné dve kolá eliminácie, súťaž vyvrcholí 30. júla súbojmi o medaily. Okrem žien a mužov sa bude v Tokiu bojovať o medaily aj v tímových súťažiach mužov a žien a tiež v mixe. Spoločná súťaž mužov a žien bude mať pod piatimi kruhmi súťažnú premiéru



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 - Slovenská reprezentantka Denisa Baránková obsadila 12. miesto v kvalifikácii súťaže žien v olympijskom luku na Hrách XXXII. olympiády v japonskom Tokiu. Baránková dosiahla súčet 655 bodov, čo je jej osobný rekord aj slovenský juniorský rekord.Pre bronzovú medailistku z tohtoročných majstrovstiev Európy v tureckej Antalyi to znamená, že v 1. kole vyraďovacej časti sa stretne s Estónkou Reenou Parnatovou. Tá skončila na 53. priečke spomedzi 64 účastníčok a podľa pravidiel kvalifikácia utvorila dvojice pre hlavnú súťaž spôsobom najlepšia s najhoršou, čiže 1-64, 2-63, 3-62... 12-53.Súboj Baránková - Parnatová je naplánovaný naso začiatkomSELČ. V Tokiu je o sedem hodín viac."Estónku poznám, viem, aké podáva výkony. Myslím si, že ju môžem zdolať a postúpiť do ďalšieho kola. Na olympijských hrách sú najlepšie svetové strelkyne, nikoho nemožno podceniť,“ skonštatovala Baránková na webe olympic.sk.Víťazkou tzv. nasadzovacieho kola sa stala Kórejčanka San Anová v novom olympijskom rekorde 680 bodov, keď 36-krát strelila desiatku a šestnásťkrát úplný stred terčovnice.Pre porovnanie najmladšia členka slovenskej výpravy v Tokiu, iba 19-ročná Baránková, vyťažila zo 72 šípov 655 bodov, pričom 25-krát trafila desiatku a šesťkrát úplný stred X10.Iná slovenská olympijská debutantka Alexandra Longová pred piatimi rokmi v brazílskom Riu de Janeiro zvládla kvalifikáciu na 22. mieste so 640 bodmi. Neskôr ešte prešla prvým kolom eliminácie a obsadila celkovú 17. priečku."V prvej polovici som dosiahla asi najlepší výsledok v mojej kariére. V druhej som bojovala s hlavičkou, vetrom, únavou i teplom. Dokázala som to ustáť a vzišiel z toho nový slovenský juniorský rekord. Z výsledku mám veľkú radosť. Som rada, že sa mi podarilo takto vstúpiť do olympijskej súťaže,“ uviedla Baránková a k veľkému teplu, v ktorom sa dve hodiny súťažilo, ešte dodala: "Vnímala som to ako každú inú súťaž. Neustále som sa snažila udržať svoju bublinku. Používala som chladiace veci, uteráky s ľadom i vestu. Snažila som sa schladiť, ako to išlo. Vedela som, čo ma čaká. Mala som možnosť nasimulovať si podmienky v komore v Národnom športovom centre. Prišla som dostatočne skoro, aj preto som to zvládla."