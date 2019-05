Baráž hrozí Zlatým Moravciam a Trenčínu: Kleščík tvrdí, že je šanca

Na snímke kapitán AS Trenčín Peter Kleščík (vpravo) a tréner AS Trenčín Martin Ševela Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Myjava 19. mája (TASR) - Vo futbalovej Fortuna lige 2018/2019 zostáva zodpovedať poslednú zo základných otázok. V piatkovom záverečnom 10. nadstavbovom kole sa medzi FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a AS Trenčín na diaľku rozhodne o účastníkovi baráže s druhým mužstvom druhej najvyššej súťaže.Po sobote je jasné, že poslednú miestenku do predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 získa Ružomberok a do druhej ligy zostúpi Podbrezová. Zamotala sa jedine situácia okolo predposlednej priečky, keďže jedenásty Trenčín triumfoval nad Podbrezovou 4:0 a desiaty ViOn podľahol Senici 1:3.povedal tréner Zlatých Moraviec Karol Praženica. Náskok jeho zverencov na AS sa zmenšil na bod, ale definitívnu záchranu majú stále vo vlastných rukách. V piatok privítajú Nitru, zatiaľ čo Trenčania vycestujú do Trnavy.Úlohy udržať dvojnásobného slovenského šampióna (2014/2015, 2015/2016) medzi elitou sa tri kolá pred koncom nadstavby zhostil bývalý nitriansky tréner Ivan Galád:Trenčania naplno zabodovali prvýkrát od 13. apríla, po víťazstve nad Zlatými Moravcami (1:0) prišli remíza a tri prehry za sebou. Ak sa chcú vyhnúť baráži, potrebujú nadviazať na sobotu.dodal kapitán Peter Kleščík.