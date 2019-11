Barca späť na víťaznej vlne, Celtu zničili Messiho štandardky

Tréner Celty Oscar Garcia, ktorý absolvoval debut na lavičke Galícijčanov v sobotňajšom stretnutí 13. kola španielskej La Ligy FC Barcelona - Celta Vigo v Barcelone 9. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 10. novembra (TASR) - Po dvoch nevydarených zápasoch sa futbalisti FC Barcelony vrátili na víťaznú cestu. Režisérom jasného triumfu 4:1 nad Celtou Vigo, v ktorej zostave nechýbal slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, bol Lionel Messi. Argentínsky útočník strelil tri góly zo štandardných situácií a Barcelona sa dostala na čelo tabuľky La Ligy. Tridsaťdvaročný kapitán Barcelony otvoril skóre v 23. minúte z pokutového kopu, ale potom mal "prsty" vo vyrovnávajúcom góle hostí. Po faule v blízkosti vlastnej šestnástky videl žltú kartu a Uruguajčan Lucas Olaza v 42. minúte jeho prehrešok potrestal. Ešte pred odchodom do šatní však rovnakou mincou odpovedal Messi a v nadstavenom čase prvého polčase nádhernou strelou z priameho kopu dostal domácich opäť do vedenia. Krátko po zmene strán zaúradovala Messiho ľavačka ešte raz, keď ponad múr zakrútil loptu do vinkla a v 48. minúte zvýšil na 3:1.Messi zaznamenal 34. hetrik v španielskej lige, čím vyrovnal doterajší rekord bývalej opory Realu Madrid Cristiana Ronalda. Štvrtý gól pridal Sergio Busquets, Barcelona po ligovej prehre v Levante a domácej bezgólovej remíze so Slaviou Praha v Lige majstrov ukončila dvojzápasové čakanie na úspech.povedal tréner Ernesto Valverde podľa agentúry AP. Barcelona a Real Madrid majú zhodne po 25 bodov, o dva viac ako tretí Real Sociedad San Sebastian. Oba veľkokluby majú navyše zápas k dobru, pretože "El Clasico" preložili na december. Posledným hráčom, ktorý v La Lige zaznamenal hetrik zo štandardných situácií bol v roku 2012 práve Messi. V zápase s Espanyolom vtedy premenil dve penalty a ďalší gól dal z priameho kopu.dodal Valverde na adresu svojej najväčšej hviezdy. Messi strelil deväť gólov v posledných siedmich zápasoch vo všetkých súťažiach. S ôsmimi zásahmi je druhým najlepším strelcom za deväťgólovým Karimom Benzemom z Realu Madrid. Dobrou správou pre Barcelonu je aj návrat útočníka Luisa Suareza, ktorý prišiel z lavičky v 73. minúte po tom, ako absentoval pre zranenie lýtka.Lobotka hral v drese Celty do 77. minúty. Debut na lavičke Galícijčanov absolvoval Oscar Garcia, ktorý minulý týždeň nahradil pri kormidle Frana Escribu. Celta v trinástich dueloch získala len 9 bodov a patrí jej priebežné 18. miesto, ktoré znamená vypadnutie do druhej ligy.povedal tréner Garcia. Real Madrid vďaka skvelému prvému polčasu vyhral na ihrisku Eibaru 4:0. "Biely balet" udrel trikrát v priebehu 12 minút a po polhodine hry viedol 3:0. Dvakrát sa presadil francúzsky útočník Karim Benzema, ktorý má na konte 157 gólov v drese Realu, čím sa dostal pred Ferenca Puskása na šieste miesto klubových rekordov. O ďalšie góly sa postarali Sergio Ramos a Uruguajčan Fede Valverde, ktorý si tak otvoril účet v La Lige.