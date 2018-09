Barcelona deklasovala nováčika Huescu, Messi a Suarez s dvoma gólmi

Na snímke Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 3. septembra (TASR) - Španielsky futbalový šampión FC Barcelona deklasoval v nedeľu v 3. kole La Ligy na Camp Nou nováčika SD Huesca 8:2. Spolu s Realom Madrid okupuje čelo tabuľky s plným bodovým ziskom. Dva góly a dve asistencie si zapísal argentínsky útočník Lionel Messi, ktorý je s Francúzom Karimom Benzemom z Realu so 4 gólmi aj na čele poradia strelcov.Dva góly strelil tiež uruguajský útočník Luis Suarez, boli pre neho prvé v ročníku. Katalánci dali Huesce osem gólov druhýkrát za sebou, v roku 2014 ju v národnom pohári zdolali 8:1. Pre FCB je to najvyššia výhra od apríla 2016, keď zdolala Deportivo La Coruňa na jeho ihrisku 8:0. Barcelona dala pred touto nedeľou osem gólov doma v roku 2011 Osasune Pamplona.Huesca hrala na ihrisku favorita odvážne, už v 3. minúte ju dostal do vedenia Cucho Hernandez. V 16. minúte vyrovnal Messi a v 24. minúte si po centri Jordiho Albu dali hostia vlastný gól. Suarez sa presadil v 39. minúte, no do polčasu ešte outsider znížil vďaka Alexovi Gallarovi. Na päťgólovú smršť v druhom dejstve však už tím z Aragónska nenašiel žiadnu odpoveď.citovala agentúra AP Suareza. Tréner domácich Ernesto Valverde dosiahol najvýraznejšiu výhru, odkedy zasadol na lavičku.vyjadril sa Valverde.