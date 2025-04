Barcelona iba remizovala, ale vďaka prehre Realu Madrid zvýšila náskok na čele La Ligy

Situácia sa skomplikovala

Za Real chytal tretí brankár

6.4.2025 (SITA.sk) - Futbalisti FC Barcelona remizovali v sobotňajšom stretnutí španielskej La Ligy 2024/2025 s tímom Betis Sevilla 1:1, ale po záverečnom hvizde nemuseli až tak smútiť. Napriek strate dvoch bodov totiž zvýšili náskok na čele tabuľky na rozdiel štyroch bodov pred druhým Realom Madrid , ktorý niekoľko hodín predtým prehral doma s Valenciou 1:2.„Remíza v nás zanecháva trpkú príchuť, pretože sme nevyužili šance. Ak by sme vyhrali, boli by sme v jasnejšej pozícii. Taký je však futbal,“ vyhlásil stredopoliar barcelonského mužstva Gavi , ktorý v úvode stretnutia strelil gól na priebežných 1:0.Real Madrid si skomplikoval šance na obhajobu titulu. V zápase, v ktorom si vytvoril kopec možností na skórovanie a za stavu 0:0 zahodil pokutový kop, nakoniec prehral 1:2, pričom rozhodujúci presný zásah inkasoval v 95. minúte pri zúfalej snahe streliť víťazný gól.„La Liga sa skomplikovala, ale musíme bojovať až do posledného zápasu. Valencia sa nemusela príliš pretrhnúť, aby strelila dva góly. V závere sme riskovali, išli sme za gólom na 2:1, ale prepadli sme a súper z brejku rozhodol. V tejto sezóne bolo zopár prehier, ktoré boli zaslúžené, ale nemyslím si, že medzi ne patrí táto. Vytvorili sme si mnoho príležitostí, ale chýbalo nám trochu viac efektivity,“ skonštatoval po zápase tréner Realu Madrid Carlo Ancelotti Taliansky stratég v zápase postavil do bránky až gólmana číslo tri Frana Gonzáleza, keďže Thibaut Courtois a Andrij Lunin sú zranení. „Courtois dnes už trénoval a cítil sa dobre, zajtra bude tiež trénovať. S Luninom sme nechceli riskovať, potrebuje ešte dva alebo tri dni na zotavenie,“ skonštatoval Ancelotti.Barcelonu aj Real Madrid čakajú cez týždeň úvodné zápasy štvrťfinále Ligy majstrov. „Biely balet“ v utorok hrá na pôde Arsenalu Londýn, „Barca“ o deň neskôr privíta Borussiu Dortmund.