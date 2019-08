Barcelona pokračuje v boji o Neymara, do PSG poslala konečnú ponuku

Na archívnej snímke brazílsky útočník Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 27. augusta (TASR) - Španielsky futbalový majster FC Barcelona nevzdal snahu získať Neymara späť z Paríža St. Germain. Podľa agentúry SID zástupcovia "blaugranas" v utorok odcestovali do francúzskej metropoly s poslednou ponukou. Dvadsaťsedemročný Brazílčan by mal v Barcelone hosťovať dve sezóny, po nich by Katalánci zaplatili 170 miliónov eur za trvalý prestup.Denník Le Parisien vyrukoval s informáciami, že tréner Thomas Tuchel by kývol na 100 miliónov a k tomu Ousmanea Dembeleho a Nelsona Semeda.Neymar prestúpil do PSG v lete 2017 za rekordných 222 miliónov eur. V Paríži však nenaplnil očakávaná vinou častých zranení. Čoraz častejšie sa tiež prezentuje škandálmi.