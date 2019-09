Barcelona predĺžila zmluvu s Rafinhom

Na snímke Rafinho (uprostred), archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 2. septembra (TASR) - Vedenie úradujúceho španielskeho futbalového majstra FC Barcelona predĺžilo kontrakt s Brazílčanom Rafinhom a následne ho poslalo na hosťovanie do konca sezóny do Celty Vigo. V galícijskom mužstve sa stane spoluhráčom slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku. Celta zároveň prevezme hráčov plat, ktorý sa aj s bonusmi môže vyšplhať na 1,5 milióna eur.Oficiálny web "blaugranas" informoval, že katalánsky klub sa dohodol s Rafinhom na predĺžení kontraktu do konca sezóny 2020/2021. Dvadsaťšesťročný stredopoliar už predtým v Celte hosťoval v ročníku 2013/2014, v minulom roku bol aj na hosťovaní v Interi Miláno.Rafinha prišiel do Barcelony ako 13-ročný, v prvom tíme FCB debutoval v sezóne 2010/2011. Aj vinou zranení sa však nedokázal naplno presadiť do základnej zostavy Barcelony, v La Lige za ňu odohral dokopy 56 stretnutí, v ktorých dal osem gólov. S "Barcou" vyhral Ligu majstrov, MS klubov, získal tri tituly v La Lige, trikrát vyhral Kráľovský pohár, dvakrát španielsky Superpohár a raz Superpohár UEFA.