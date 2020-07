Barcelona prišla počas pandémie o 200 miliónov eur, priznal Bartomeu

Španielsky futbalový vicemajster FC Barcelona tvrdo pocítil dôsledky pandémie koronavírusu. Prezident "blaugranas" Josep Maria Bartomeu dokonca uviedol, že Barcelonu zasiahla kríza najviac spomedzi všetkých klubov na svete.





V rozhovore pre Mundo Deportivo prezradil, že počas prestávky prišla Barcelona o 200 miliónov eur. Na druhej strane, vďaka úsporným opatreniam má finančnú situáciu pod kontrolou: "Od 14. marca do kasy nepritieklo ani euro. Museli sme zavrieť obchody, múzeum a fanúšikom vrátiť peniaze za vstupenky. Našťastie sa nám podarilo ušetriť redukciou platov hráčov, pri zamestnancoch sme využili vládnu pomocnú schému, keď štát uhrádzal 70 percent mzdy," povedal Bartomeu.Podľa jeho slov bude trvať dlhší čas, kým sa klub "vyhrabe" z neočakávaného výpadku príjmov, pôvodne počítali v Barcelone so zárobkom 1,1 miliardy eur, pre krízu sa však príjmy zredukujú asi o tretinu. "Dopady pandémie budeme cítiť dve až tri sezóny. Niektorí analytici hovoria o zotavení ekonomiky v rámci štyroch rokov, ja si myslím, že futbalovému priemyslu sa to podarí o čosi skôr, hoci nikto nečaká, že sa to podarí už o rok," uviedol Bartomeu.