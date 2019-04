Barcelona si po triumfe nad Levante zabezpečila v predstihu titul

Hráč Barcelony Lionel Messi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

La Liga - 35. kolo:



Athletic Club Bilbao – Deportivo Alaves 1:1 (1:1)

Góly: 41. Beňat – 45. Baston



Atletico Madrid – CF Valladolid 1:0 (0:0)

Gól: 66. Fernandez (vl.)



CD Leganes – Celta Vigo 0:0

/Lobotka odohral za hostí celé stretnutie/



FC Barcelona - UD Levante 1:0 (0:0)

Gól: 62. Messi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 28. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona obhájili majstrovský titul v španielskej La Lige. Definitívne si ho zabezpečili triumfom 1:0 nad UD Levante v sobotňajšom zápase 35. kola. O víťazstve domácich "blaugranas" rozhodol gól Lionela Messiho zo 62. minúty. Argentínčan pritom začal zápas na lavičke a na ihrisko sa dostal až po prestávke. Bol to pre neho 34. presný zásah v sezóne a upevnil si ním postavenie na čele tabuľky kanonierov.Barcelona má tri kolá pred koncom sezóny na čele ligovej tabuľky deväťbodový náskok pred druhým Atleticom Madrid (83 - 74 b.). To by sa ešte lídrovi mohlo teoreticky bodovo vyrovnať, v prospech zverencov Ernesta Valverdeho však hrajú lepšie vzájomné zápasy (1:1, 2:0)."Barca" získala už svoj 26. ligový titul, z toho ôsmy za uplynulých 11 sezón. Viac ich vybojoval v najvyššej španielskej súťaži iba madridský Real - 33.Atletico si v sobotu po rozpačitom výkone poradilo s Valladolidom bojujúcim o záchranu 1:0 zásluhou vlastného gólu Joaquina Fernandeza. "Los Colchoneros" však budú bojovať už len o druhé miesto, ktoré majú na dosah - pred tretím Realom majú deväťbodový náskok, metstský rival má ešte k dobru nedeľný zápas na ihrisku Vallecana.V baskickom derby medzi Bilbaom a Alavesom videli diváci remízu 1:1. Najprv v 41. minúte poslal loptu z priameho kopu rovno do šibenice domáci Beňat, no ešte pred odchodom do kabín stihol vyrovnať Borja Baston.Celta de Vigo v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom remizovala na ihrisku Leganes 0:0. Galícijskému tímu patrí v tabuľke 16. priečka, od pásma zostupu ho delia tri body.