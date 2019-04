Barcelona slávi 26. ligový titul, Valverde velebil Messiho

Hráč Barcelony Lionel Messi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 28. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sa tešia už z 26. ligového titulu. Definitívne si ho zabezpečili triumfom 1:0 nad UD Levante v sobotňajšom zápase 35. kola španielskej La Ligy. Víťazstvo domácich "blaugranas" symbolicky zariadil gólom Lionel Messi.Argentínsky útočník pritom začal zápas na lavičke a na ihrisko sa dostal až po prestávke. Jeho spoluhráči sa v prvom dejstve napriek hernej prevahe nevedeli v koncovke presadiť a tak musel Messi, ktorý mal pôvodne v stretnutí odpočívať, prísť vytrhnúť mužstvo z biedy. V 62. minúte sa v súperovej šestnástke zasekávačkou zbavil protihráča a ľavačkou zamieril k vzdialenejšej žrdi. Bol to pre neho už 34. presný zásah v ligovej sezóne, ktorým si upevnil postavenie na čele tabuľky kanonierov. Vo všetkých súťažiach nastrieľal v tomto ročníku už 46 gólov. Tréner Ernesto Valverde po zápase vyzdvihol Messiho prínos pre mužstvo.velebil kouč 31-ročného útočníka, ktorý získal už svoju 33. trofej v drese Barcelony.citovala Valverdeho agentúra AP.Barcelona si zaistila titul už tri kolá pred koncom sezóny. Na čele ligovej tabuľky má deväťbodový náskok pred druhým Atleticom Madrid (83 - 74 b.). To by sa ešte lídrovi mohlo teoreticky bodovo vyrovnať, v prospech Kataláncov však hrajú lepšie vzájomné zápasy (1:1, 2:0).nechal sa počuť útočník FCB Luis Suarez."Barca" obhájila majstrovský titul a získala už ôsme ligové prvenstvo za uplynulých 11 sezón. Viac titulov vybojoval v najvyššej španielskej súťaži iba madridský Real - 33.zaželal si Busquets.Oslavy ligového titulu sa začali hneď po záverečnom hvizde priamo na ihrisku. V ich centre bol, samozrejme, Messi. Po tom, čo objal a pobozkal svoje deti, ktorí prišli k nemu na trávnik spolu s ostatnými rodinnými príslušníkmi hráčov, prevzal domáci kanonier ligovú trofej z rúk prezidenta Španielskej futbalovej federácie Luisa Rubialesa a zdvihol ju nad hlavu. Deväťdesiattisíc fanúšikov na Camp Nou v stoji vytlieskalo svojich futbalových hrdinov.vyjadril sa Valverde na Messiho adresu.Druhé Atletico nedokázalo v sobotu oddialiť majstrovské oslavy konkurenta. Po rozpačitom výkone si síce poradilo s Valladolidom bojujúcim o záchranu 1:0 zásluhou vlastného gólu Joaquina Fernandeza, no Barcelona vo večernom súboji svoju úlohu zvládla a využila hneď prvú možnosť na zaistenie si titulu. "Los Colchoneros" budú bojovať už len o druhé miesto, ktoré majú na dosah - pred tretím Realom majú deväťbodový náskok, mestský rival mal k dobru ešte nedeľný zápas na ihrisku Vallecana.