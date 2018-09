Barcelona stratila body po zásahu VAR, Valverde: Nemala to byť červená

Na snímke tréner Ernesto Valverde. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Barcelona 24. septembra (TASR) - Futbalisti Barcelony stratili prvé body v novom ročníku španielskej La Ligy. V katalánskom derby s Gironou (2:2) sa pod to podpísala najmä červená karta pre Clementa Lengleta. Rozhodol o nej nový systém VAR, podľa trénera i hráčov domáceho tímu však nesprávne.Najdôležitejší moment duelu sa odohral v 35. minúte. Pere Pons si posunul loptu ďalej od nohy, obranca Barcelony Lenglet ju dostal pod kontrolu, no v ostrom súboji zasiahol stredopoliara súpera lakťom do tváre. Rozhodca Gil Manzano si celú situáciu pozrel na videu, nakoniec posúdil jeho zákrok ako úmyselný a vylúčil ho.vyhlásil pre oficiálnu klubovú stránku tréner Barcelony Ernesto Valverde. Podľa jeho slov by sa mal VAR používať iba v prípade, že neexistujú iné interpretácie situácie.povedal ďalej pre marca.com.pridal sa stredopoliar Sergio Busquets.Po súboji nemal jasno, čo rozhodca odpískal, ani Pere Pons. Stredopoliar Girony sa najprv postavil a ospravedlnil sa Lengletovi za svoj domnelý faul, no na jeho prekvapenie, Manzano vytiahol červenú kartu pre domáceho obrancu.povedal pre Marcu.Prvá strata bodov v sezóne tak zatienila ďalší historický zápis strelca úvodného gólu Lionela Messiho. Argentínsky útočník si pripísal rekord, keď nastúpil na najviac duelov v najvyššej súťaži spomedzi zahraničných hráčov. Najlepší ligový strelec všetkých čias odohral svoj 423. zápas a prekonal svojho niekdajšieho spoluhráča Brazílčana Daniho Alvesa.Po vylúčení otočil skóre stretnutia dvoma gólmi uruguajský útočník Christian Stuani. Aspoň bod pre domácich zabezpečil v 63. minúte hlavou stopér Gerard Pique.dodal Valverde.