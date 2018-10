Barcelona uhrala na ihrisku Valencie remízu

Ezequiel Garay, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumár:



Valladolid - Huesca 1:0 (1:0)

Gól: 28. Alcaraz



Atletico Madrid - Betis Sevilla 1:0 (0:0)

74. Correa



Espaňol Barcelona - CF Villareal 3:1 (1:1)

Góly: 7. Perez, 79. Darder, 90.+2 Piatti - 45. Ekambi



FC Sevilla - Celta Vigo 2:1 (1:0)

Góly: 39. Sarabia, 61. Ben Yedder - 85. Boufal, ČK: 58. Araujo (Celta)

/S. Lobotka odhoral za hostí celý zápas/



FC Valencia - FC Barcelona 1:1 (1:1)

2. Garay - 23. Messi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 8. októbra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona remizovali na ihrisku Valencie v 8. kole španielskej ligy 1:1. Vďaka zaváhaniu "" sa do čela tabuľky dostala FC Sevilla.Zverenci trénera Ernesta Valverdeho nebodovali naplno už v štyroch ligových stretnutiach v sérii, v tabuľke klesli na druhú pozíciu. Vo Valencii sa do vedenia dostali ako prví domáci, už v druhej minúte rozvlnil sieť Argentínčan Ezequiel Garay. Za hostí ešte do konca prvého polčasu odpovedal Lionel Messi strelou spoza šestnástky. Valencii patrí v tabuľke 13. miesto so ziskom 13 bodov.Atletico Madrid zvíťazilo nad Betisom Sevilla 1:0. O jediný gól duelu sa postaral v 74. minúte Angel Correa. Darilo sa aj Valladolidu, ktorý zvíťazil nad Huescou 1:0. Celta Vigo so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom v zostave prehrala na ihrisku Sevilly 2:1. Hostia hrali od 58. minúty bez vylúčeného Nestora Arauja.