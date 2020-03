Barcelona v kríze znižuje platy hráčov, vo švajčiarskom Sione pristúpili k tvrdším opatreniam

Paragraf v zákonníku práce

Sion prepustil deviatich hráčov

28.3.2020 - Futbalisti španielskeho klubu FC Barcelona napriek počiatočnej iniciatíve nesúhlasili so znížením platov počas obdobia, keď sa pre šíriaci sa koronavírus nemôžu konať žiadne súťažné zápasy. Vedenie "blaugranas" hľadá spôsoby, ako zvládnuť situáciu, keď na bankové konto klubu neprúdia príjmy zo športových a obchodných aktivít.Keďže ani ďalšie rokovania oboch strán nepriniesli dohodu, funkcionári z Camp Nou pristúpili o okamžitým opatreniam na minimalizovanie ekonomických dôsledkov súčasnej krízy. V stanovisku FCB sa uvádza, že na základe aktuálnej situácie hráčom a zamestnancom klubu skrátili pracovný čas a úmerne tomu znížili výšku mesačných platov.Jednostranné zavedenie dočasnej reštrukturalizácie bez potreby dohody s podriadenými činovníkom FC Barcelona povolil paragraf v španielskom zákonníku práce týkajúci sa dočasného plánu úpravy pracovných síl, známy pod skratkou ERTE. Ten však platí iba počas výnimočného stavu v krajine. Spomenutý mechanizmus umožňuje spoločnostiam v čase krízy zabezpečiť životaschopnosť podnikov prostredníctvom dočasného prepustenia zamestnancov alebo skrátenia pracovného času.Podľa právnej úpravy zakotvenej v ERTE môžu zamestnávatelia skrátiť mzdy až o 70 percent. V prípade futbalistov FC Barcelona to však s veľkou pravdepodobnosťou nebude až taký masívny škrt, keďže práve tí generujú do klubovej kasy podstatne väčší príjem ako ostatné tímy.Iným spôsobom sa s odmietavým postojom hráčov k zníženiu miezd vyrovnali vo švajčiarskom FC Sion. Klub pristúpil k prepusteniu deviatich hráčov, keďže tí odmietli vykonávať prácu na čiastočný úväzok v súlade s vládnymi nariadeniami. "Povedal som im, že znížená mzda je prakticky plat dvoch alebo troch zdravotných sestier, ktoré v dnešných časoch usilovne pomáhajú zachraňovať ľudské životy," vyhlásil podľa webu televíznej stanice ESPN prezident klubu Christian Constantin.Konanie sionského funkcionára sa u "Helvétov" stretlo s nepochopením. Constantin má vo Švajčiarsku povesť nepredvídateľného človeka. Od roku 2003 zamestnal približne štyri desiatky trénerov, dokonca aj seba. "Takéto správanie je neprijateľné. V čase krízy sa musíte postarať o svojich zamestnancov a neprikladať im k hlavám zbraň. Toto nebol znak solidarity," poznamenal prezident hráčskej asociácie vo Švajčiarsku Lucien Valloni.