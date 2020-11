Bardejov bude s firmou Trim Leader ešte rokovať, v hre sú aj noví nájomcovia priestorov

Samospráva má záujemcov o priestory

V ohrození sú stovky miest

11.11.2020 (Webnoviny.sk) - Odchod spoločnosti Trim Leader, a.s. z hnedého priemyselného parku v Bardejove ovplyvní zamestnanosť v meste aj okrese, ale do rozhodnutia súkromnej spoločnosti bardejovská samospráva vstupovať nemôže. Informoval o tom hovorca mesta Štefan Hij Spoločnosť oznámila samospráve skutočnosť o plánoch svojej reštrukturalizácie oficiálnym listom 2. novembra. Ako hlavný dôvod podľa neho uviedla znižovanie objemov zákaziek a pracovnej záťaže v dôsledku dopadov globálnej krízy COVID-19 . O prácu príde všetkých 356 zamestnancov spoločnosti v Bardejove.Ako doplnil Hij, mesto napriek tomu bude na budúci týždeň rokovať so zástupcami spoločnosti o dopadoch tohto rozhodnutia. „Zrejme odznejú aj návrhy na ich zmiernenie. Keďže výpovedná lehota je pol roka od oznámenia, samospráva je v rokovaní s ďalšími potenciálnymi záujemcami o prenajatie uvoľnených priestorov v hnedom priemyselnom parku. V tejto chvíli je o tom však predčasné hovoriť,“ dodal Hij.Spoločnosť Trim Leader, a.s. zo sídlom v Košťanoch nad Turcom (okres Martin), ktorá je súčasť divízie Automotive Experience skupiny Adient, ohlásila v októbri hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine.Ohrozených je celkovo 450 pracovných miest, pričom začiatok hromadného prepúšťania je naplánovaný na 21. november 2020 a ukončenie na 1. mája 2021. Ako agentúre SITA potvrdila manažérka komunikácie nemeckej spoločnosti Adient Annika Wiertz, bardejovský podnik bude kompletne zatvorený, čo sa dotkne všetkých 356 zamestnancov. Počet zamestnancov v Košťanoch nad Turcom sa zníži zo súčasných 557 zhruba o 70 ľudí.Reštrukturalizačné opatrenia podľa Wiertz súvisia s tým, že oba závody sú v súčasnosti málo využívané, ale tiež nie sú dostatočne konkurencieschopné z hľadiska nákladov. Tie chce spoločnosť výrazne znížiť spracovaním výrobkov na jednom mieste, preto sa rozhodla stiahnuť svoju výrobu z bardejovského hnedého priemyselného parku.