Barnier chce právny text o novej dohode o brexite do utorkového večera

Na archívnej snímke Michel Barnier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 15. októbra (TASR) - Najnovšie návrhy britskej vlády týkajúce sa brexitu. Uviedol to v utorok v Luxemburgu hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v rámci zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC). Jeho slová tlmočila tlačová agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri diplomatické zdroje.Barnier podľa nemenovaných diplomatov spresnil, že potrebuje príslušný právny text do konca dňa, aby ho mohol v stredu predstaviť najskôr veľvyslancom členských krajín pri EÚ (COREPER) a následne premiérom a prezidentom 27 členských krajín odporučiť schválenie novej dohody na nadchádzajúcom summite EÚ (17. - 18. október). V opačnom prípade je veľmi pravdepodobné, že Barnier odporučí ďalšie rokovania s Londýnom až po summite EÚ, ktorý sa skončí v piatok poobede.uviedol pre Reuters nemenovaný európsky diplomat.Ak do 19. októbra nedôjde k novej dohode o brexite medzi Londýnom a Bruselom, zákon, ktorý v septembri prijal britský parlament, núti britského premiéra Borisa Johnsona, aby požiadal o ďalší trojmesačný odklad brexitu. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa v tejto súvislosti vyjadril, že exekutíva EÚ prípadnú žiadosť Londýna o odklad brexitu odobrí.(spravodajca TASR Jaromír Novak)