Barrick Gold prevezme firmu Randgold, bude svetovou jednotkou

Kanadská ťažobná spoločnosť Barrick Gold prevezme svojho britského konkurenta Randgold Resources. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 24. septembra (TASR) - Kanadská ťažobná spoločnosť Barrick Gold prevezme svojho britského konkurenta Randgold Resources. Výsledkom transakcie v hodnote okolo 18 miliárd USD (15,31 miliardy eur) vznikne najväčší producent zlata na svete.Obe firmy kontrolujú jedny z najhodnotnejších svetových ložísk zlata. Ročná kombinovaná produkcia predstavuje zhruba 6,6 milióna uncí žltého kovu. Akcionári firmy Barrick Gold získajú po spojení aktív dve tretiny novej firmy, zvyšnú tretinu akcií budú vlastniť akcionári spoločnosti Randgold Resources.Od začiatku tohto roka klesla cena akcií obidvoch firiem takmer o 30 %. Dôvodom bol pokles cien zlata, ako aj otázniky nad stratégiou spoločností. To sa podľa šéfa Randgold Resources Marka Bristowa, ktorý sa stane výkonným riaditeľom zlúčenej spoločnosti, zmení. "Nová firma bude úplne iná," povedal s tým, že nová spoločnosť bude musieť prehodnotiť svoje aktíva, ako aj stratégiu a v tomto smere bude musieť byť pripravená aj na ťažké rozhodnutia.Podľa analytikov sa spojenie aktivít hodí najmä firme Randgold, ktorá má aktíva v rizikovejších afrických krajinách, zatiaľ čo aktíva firmy Barrick sa nachádzajú v stabilnejších oblastiach Severnej Ameriky. Firme Barrick Gold to zasa umožní návrat na africký trh, z ktorého sa pred ôsmimi rokmi stiahla. Nová spoločnosť, ktorej vznik ale najskôr musia schváliť regulačné úrady, bude kótovaná na burzách v New Yorku a Toronte.(1 EUR = 1,1759 USD)