Baršim rozburácal Dauhu, Kataru priniesol zlato vo výške

Na snímke Mutaz Essa Baršim. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále:



Muži - výška: 1. Mutaz Essa Baršim (Katar) 237 - svetový výkon roka, 2. Michail Akimenko 235, 3. Iľja Ivaniuk (obaja Rus./Nez.) 235, 4. Maxim Nedosekov (Biel.) 233, 5. Luis Enrique Zayas (Kuba) 230, 6. Brandon Starc (Austr.) 230, 7. Michael Mason (Kan.) 230, 8. Hup Wei Lee (Malaj.) a Gianmarco Tamberi (Tal.) obaja po 227, 10. Jü Wang (Čína) 224

Dauha 4. októbra (TASR) - Katarskému výškarovi Mutazovi Essovi Baršimovi sa podarilo prvýkrát zaplniť a rozburácať divákov na atletických MS v Dauhe, doma získal zlato vo svetovom výkone roka 237 cm. Na stupne víťazov ho doprevadia dvaja Rusi v neutrálnych farbách Michail Akimenko a Iľja Ivaniuk, obaja si skočili osobné rekordy 235 cm.Najúspešnejšieho katarského atléta v tejto sezóne sužovali zranenia a vo finále sa trápil na výške 233 cm. Ak by na nej neprekonal latku na tretí pokus, skončil by bez cenného kovu. Lenže uspel, potom aj na ďalších dvoch výškach 235 a 237 na prvý pokus a obhájil titul. Ivaniuk získal druhý bronz na významnom podujatí, pred rokom obsadil tretiu priečku aj na ME v Berlíne.