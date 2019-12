Barteková a Jány medzi najlepšími strelcami v roku 2019

Na snímke strelkyňa Danka Barteková (majsterka Európy na ME 2019 v Lonate v skeete a strieborná v súťaži družstiev) počas vyhlásenia najúspešnejších športovcov Slovenského streleckého zväzu (SSZ) za rok 2019 v Bratislave 12. decembra 2019. FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenský strelecký zväz vo štvrtok v Bratislave ocenil najúspešnejších reprezentantov za rok 2019. Medzi najlepšou desiatkou nechýbali Danka Barteková, Patrik Jány či strieborná juniorka z ME v talianskom Lonate Vabesa Hocková. V olympijských disciplínach dostali honor aj Juraj Tužinský, Marián Kovaćócy, Zuzana Rehák Štefečeková, Filip Marinov a Adrián Drobný.Za najlepšie družstvá vyhlásili strieborné z Lonata Bartekovú, Veroniku Sýkorovú a Luciu Kopčanovú. Juniorskú kategóriu ovládlo trio Hocková, Diana Marková a Dominika Buzášová za zlato z ME. Medzi mužmi ocenili Jányho, Mateja Medveďa so Štefanom Šulekom, trio získalo bronz na Svetovej letnej univerziáde v Neapole.Barteková dosiahla najväčší úspech na ME, kde získala svoje štvrté individuálne zlato na európskom šampionáte a pridala striebro v súťaži družstiev. Hoci priznala, že sezóna priniesla i ťažšie obdobia, celkovo ju zhodnotila pozitívne: "."Úspešné obdobie má za sebou aj Patrik Jány, v novembri získal tretie miesto vo finále Svetového pohára v Číne, na letnej univerziáde sa tešil zo zlata a v Minsku na Európskych hrách pridal 7. miesto. "," povedal pre TASR Jány.Spokojný s končiacim rokom bol aj prezident Slovenského streleckého zväzu Miloslav Benca. Hoci priznal aj slabšie obdobie, v hodnotení prevážili pozitíva. "" uviedol Benca.