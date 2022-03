Barteková druhá v skeete žien na pretekoch SP v Nikózii

Po triumfe úradujúcej olympijskej šampiónky v trape Zuzany Rehák Štefečekovej a jej tretej priečky s Mariánom Kovačócym v mix trape dosiahli slovenskí strelci na pretekoch Svetového pohára "brokárov" v cyperskej Nikózii ďalšie pódiové umiestnenie.

Postarala sa oň skeetarka Danka Barteková , ktorá v utorok najprv ovládla druhé semifinále a v štvorčlennom finále bola nad jej sily len Britka Amber Hillová

15.3.2022 -Tridsaťsedemročná Barteková vo finále presne zasiahla 28 z 36 terčov. Víťazka Hillová ich mala na svojom konte až 34, tretia Američanka Austen Smithová 23. Barteková v skeete, medzi ženami aj v tímoch, získala medailu na OH 2012 v Londýne, na MS v tejto disciplíne získala deväť medailí (0 - 2 - 7) a na ME ďalších 16 kovov (9 - 2 - 5).Súťaže v Nikózii potrvajú do soboty 19. marca.