Basketbal: Levice prejavili záujem o účasť v Alpsko-jadranskom pohári

Levice 12. júna (TASR) - Levickí Patrioti sa chcú konfrontovať aj v nasledujúcom ročníku s basketbalovou Európou. Vedenie klubu preto opäť poslalo prihlášku do Alpsko-jadranského pohára, ktorého súčasťou je od samotného vzniku súťaže.patria k najúspešnejším účastníkom súťaže, počas štvorročnej existencie sa dvakrát predstavili vo štvrťfinále a v jednom prípade si zahrali semifinále, resp. finále. V nedávno skončenom ročníku vypadli Levičania tesne pred finálovými bránami, keď v dvojzápase nestačili na chorvátske Škrljevo.uviedol pre klubový web generálny manažér Levíc Ladislav Garaj.V piatom ročníku Alpsko-jadranského pohára by sa opäť malo predstaviť 16 klubov z viacerých krajín. Družstvá čaká skupinová fáza, následne vyraďovacia časť, v oboch prípadoch sa hrá systémom doma-vonku. Prihlášky do súťaže je možné podať do 23. júna, v auguste by sa mal uskutočniť žreb skupinovej fázy. V sezóne 2018/2019 sa celkovým víťazom súťaže stal maďarský Egis Körmend, súper Patriotov v skupine.