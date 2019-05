Basketbal-SBL: Inter Bratislava získal piaty titul v ére samostatnosti

Na snímke basketbalisti Interu Bratislava oslavujú piaty majstrovský titul v ére samostatnosti. Vo štvrtom súboji finále play off Slovenskej basketbalovej ligy zvíťazili na palubovke BC Prievidza 84:69 a v celej sérii triumfovali 4:0. Prievidza, 22. mája 2019. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Na snímke basketbalisti Interu Bratislava oslavujú piaty majstrovský titul v ére samostatnosti. Vo štvrtom súboji finále play off Slovenskej basketbalovej ligy zvíťazili na palubovke BC Prievidza 84:69 a v celej sérii triumfovali 4:0. Prievidza, 22. mája 2019. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

4. zápas finále SBL:



BC Prievidza – BK Inter Bratislava 69:84 (32:35)



štvrtiny: 13:19, 19:16, 21:27, 16:22, TH: 18/16 – 22/18, fauly: 18 - 23, trojky: 7:8, rozhodovali: Zubák, Kúkelčík, Šarišský, 1600 divákov.



zostavy a body:



Prievidza: Davis 18, Körner 11, Jašš a Jones 5, Johnson 0 (Pajovič 17, Glasgow 13, Mokráň a Zorvan 0)



Inter: Smith 21, Abrhám 18, Skinner 15, Bulatovič 8, Baťka 2 (Barač 8, Fusek 7, Kinney 3, Perkovič 2, Kuffa a Mrviš 0)



/konečný stav série 0:4, Inter sa stal majstrom Slovenska/

Prievidza 22. mája – Basketbalisti Interu Bratislava získali piaty majstrovský titul v ére samostatnosti. Vo štvrtom súboji finále play off Slovenskej basketbalovej ligy zvíťazili na palubovke BC Prievidza 84:69 a v celej sérii triumfovali 4:0.





Inter vstúpil do štvrtého finálového zápasu veľmi sebavedomo, sedem bodov Smitha a dva Abrháma znamenali vedenie 9:0. Domáci skórovali až v šiestej minúte, štyri body za sebou zaznamenal Glasgow. Bratislavský tím si však už budoval vedenie, v 8. minúte bolo z ich pohľadu 16:6, ale Prievidzi patrila koncovka. Z dvojciferného manka stiahli na prijateľných 13:19 po prvej štvrtine. V druhej časti sa už sily vyrovnali, Prievidza sťahovala manko a dokonca po štyroch minútach dostal Glasgow svoj tím prvýkrát v stretnutí do vedenia – 25:23. Inter zareagoval oddychovým časom, po ktorom zlepšil svoj herný prejav a opäť si prinavrátil náskok na svoju stranu. Po prvom polčase hostia viedli tesne 35:32.



Po polčasovej prestávke Inter zvýšil intenzitu v obrane a mierne bodovo odskočil od súpera. Lenže Prievidza sa nezľakla náporu, väčšinu času sa držala na dostrel jedného útoku. Inter mal ale na svojej strane Smitha, ktorý sa takmer sám postaral o to, aby jeho tím opäť nadobudol dvojciferný náskok. „Žlto-čierni“ mali po troch štvrtinách nakročené k trofeji pre víťaza, na tabuli svietil stav 62:53. Inter neponechal nič na náhodu, hneď v úvode záverečnej časti definitívne zlomil odpor Prievidze. Postupom aj vďaka trojkám Abrháma získal úplnú kontrolu nad dianím na palubovke. Záver nepriniesol žiadnu drámu, Inter si postrážil bezchybnú bilanciu v play off a mohol sa radovať z piateho majstrovského titulu v ére samostatnosti.

hlasy po zápase:



Tihomir Bujan, tréner Prievidze: „V kľúčových okamihoch zápasu Arik Smith ukázal svoje kvality. Urobili sme nejaké chyby, mali sme svoje šance, ale nevyužili sme ich. Súper ich využil. Víťazstvo 4:0 v sérii pre Inter je zaslúžené, chcem im touto cestou pogratulovať k zisku majstrovskému titulu. V tejto chvíli to bolo to najlepšie, čo sme zo seba dostali. Boli sme veľmi unavení a hrali sme v úzkej rotácii. Myslím si, že to bola veľmi dobrá sezóna, na konci ktorej bol výborný výsledok. Keď som prišiel na lavičku, tak sme sa nachádzali v ťažkej situácii, za tých pár mesiacov sme však odviedli dobrú robotu. Ďakujem fanúšikom, klubu a svojim hráčom.“



Marek Jašš, hráč Prievidze: „Určite nie sme radi, že sme to nedotiahli do víťazného konca. Začiatok nám ušiel, potom sme sa ako tak dostali do zápasu, ale žiaľ proti takému súperovi, akým Inter je, tak to nestačilo. Teraz sme sklamaní zo zápasu, ale keď sa na to pozrieme s nadhľadom, tak to bola určite úspešná sezóna. Na začiatku sezóny sme nehrali moc dobrý basketbal, ani tá pozícia nebola taká, akú by sme chceli. Keby nám niekto povedal, že budeme vo finále, tak by sme to brali.“



Aramis Naglič, tréner Interu: „Nebolo to ľahké ako sme povedali pred zápasom, že posledný krok býva ťažký. Boli sme trochu nervózni, Prievidza hrala aj dosť uvoľnene v prvom polčase. Dali sme sa dokopy, vyviedli sme ich z rytmu a sme tu, kde sme chceli byť. Máme trofej. V prvom rade sa musím poďakovať chlapcom za výbornú spoluprácu, ide o skvelú partiu ľudí. Dobre sa s nimi pracovalo, bol som z toho veľmi šťastný. Chcel by som sa poďakovať aj vedeniu Interu za dôveru.“



Michal Baťka, hráč Interu: „Povedal by som, že sú to najsladšie pocity z titulu. Ukončili sme sezónu s nulou na konte prehier v play off. Nedá sa nič krajšie ani predstaviť. Vedeli sme, že to bude podobný zápas, ako ten prvý v Prievidzi. Celý zápas sme museli byť koncentrovaní, udržať tempo a ubehať ich, pretože mali menšiu rotáciu ako my.“

Prehľad majstrov SR:



1992/93 BK Davay Pezinok



1993/94 BC Prievidza



1994/95 BC Prievidza



1995/96 BK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BK Slovakofarma Pezinok



1997/98 BK Slovakofarma Pezinok



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Slovakofarma Pezinok



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 BK Chemosvit Svit



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 K-CERO SPU Nitra



2005/06 E.S.O. Lučenec



2006/07 Slávia TU Košice



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 BK AX SPU Nitra



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 BK Astrum Levice



2011/12 BC Prievidza



2012/13 BK Inter Incheba Bratislava



2013/14 BK Inter Incheba Bratislava



2014/15 MBK Rieker Com-therm Komárno



2015/16 BC Prievidza



2016/17 BK Inter Bratislava



2017/18 BK Levickí Patrioti



2018/19 BK Inter Bratislava