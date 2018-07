Basketbalista Jones zostáva v Taliansku, oblečie si dres Aurory Jesi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 27. júla (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Andre Jones zostáva v Taliansku, 28-ročný rozohrávač sa dohodol na zmluve s druholigovým klubom Aurora Jesi.Jones prichádza do ambiciózneho tímu, ktorý by sa po trinástich rokoch opäť rád prebojoval medzi taliansku elitu. V predchádzajúcej sezóne obsadila Aurora ôsmu pozíciu, v play off stroskotala vo štvrťfinále.povedal pre slovakbasket.sk naturalizovaný Slovák, ktorý bude mať vo svojom novom pôsobisku aj naďalej svoje tradičné číslo – 21.V predchádzajúcej sezóne bol Jones súčasťou talianskej elity, na kontrakte sa dohodol s Fiatom Turín. V nabitej konkurencii to nemal ľahké, ale svoje herné kvality dokázal ukázať v ligových zápasoch a tiež aj v Európskom pohári (Eurocup). V Serii A odohral 25 stretnutí s priemerom 7,2 bodu a 1,6 doskoku na zápas, v Európskom pohári zasiahol do 16 duelov, pričom v priemere zaznamenal 3,3 bodu. S klubom sa mu podarilo získať Taliansky pohár.