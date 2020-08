Basketbalisti Milwaukee bojkotovali zápas play-off NBA, po streľbe na Jacoba Blakea požadujú zmenu

Neodohral sa ani jeden zápas

Napätá situácia vo svete sa vyhrocuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Problémy americkej spoločnosti čoraz viac zasahujú aj do športového sveta. V stredu basketbalisti tímu Milwaukee Bucks odmietli nastúpiť na zápas play-off NBA proti Orlandu Magic , čím reagovali na nedeľňajší zásah polície voči Afroameričanovi Jacobovi Blakeovi. Toho v meste Kenosha niekoľkokrát postrelil príslušník polície a spôsobil mu ochrnutie od pása nadol.Najlepší tím základnej časti NBA sa svojim gestom ohradil proti rasovej nespravodlivosti. Rozhodcovia aj hráči Orlanda boli už na palubovke, ale zápas sa nezačal. Napokon vznikol precedens, ktorý moderná NBA dosiaľ nepoznala.Neodohrali ani jeden z troch na stredu plánovaných zápasov 1. kola play-off. "Ja, moji hráči a naša organizácia sme veľmi znepokojení tým, čo sa stalo. Je pre nás veľká výzva vyjadriť túžbu po zmene a chcieť niečo odlišné a lepšie než v Kenoshi,“ povedal tréner Milwaukee Mike Budenholzer, cituje ho BBC.Podporu hráčom Milwaukee vyjadril aj hviezdny krídelník Los Angeles Lakers LeBron James. "Žiadame zmenu. Máme toho plné zuby,“ napísal na twitteri. K týmto slovám sa pridali ďalšie basketbalové hviezdy aj tréner Los Angeles Clippers Doc Rivers.Reagoval aj bývalý americký prezident Barack Obama . "Chválim hráčov Milwaukee, že sa postavili za to, v čo veria. Tréneri ako Doc Rivers, vedenie NBA a WNBA nám idú príkladom. Všetky naše inštitúcie stoja za našimi hodnotami,“ napísal Obama na sociálnej sieti.Zámorský novinár Adrian Wojnarowski prostredníctvom twitteru informoval verejnosť o tom, že vedenie a majitelia NBA nevedeli o "pripravovanom" bojkote hráčov Bucks. Všetci očakávali, že sa trojica stredajších zápasov uskutoční, napokon museli byť všetky odložené. "Je to zlomový bod pre NBA a profesionálny šport v Severnej Amerike,“ napísal Wojnarowski.Protest hráčov Milwaukee vyvolaj reťazovú reakciu a po NBA boli odložené aj zápasy v bejzbalovej MLB a futbalovej MLS. Následne sa pridal tenis, a tak vo štvrtok nebude pokračovať turnaj Western & Southern Open, ktorý sa netradične hrá v New Yorku."Ako žena čiernej pleti mám pocit, že sú oveľa dôležitejšie záležitosti, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť, než to, aby ma ľudia videli hrať tenis. Som hráčka, ale v prvom rade príslušníčka určitej rasy. A nechcem sa len tak prizerať na príkoria, ktoré sa dejú,“ napísala na sociálnej sieti dvojnásobná grandslamová šampiónka Naomi Osaková Streľba na Jacoba Blakea znásobila súčasnú napätú situáciu vo svete v súvislosti s rasovou diskrimináciou. Podobný incident sa udial v máji tohto roka, keď po neadekvátnom zásahu polície zomrel Afroameričan George Floyd . Aj preto majú hráči NBA počas aktuálneho play-off na dresoch nápisy ako Spravodlivosť, Rovnosť alebo názov hnutia Black Lives Matter.