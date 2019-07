Basketbalisti SR po prehre s Ukrajincami budú hrať o 17. až 24. miesto

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

B-kategória ME basketbalistov do 18 rokov – B-skupina:



Ukrajina – Slovensko 82:59 (41:25)



Najviac bodov Ukrajiny: Šerhejev 17, Ivašov 16, Freš-Stachanov a Melašič po 13 - zostava a body SR: Šturcel 12, Skubeň 10, Lukáč 9, Chaban a O'Connell po 5 (Dzugas 9, Šimoňák 5, Mičuda 3, Lenjik 1, Foltín 0)



TH: 25/15 – 14/9, fauly: 15 - 22, trojky: 9 - 6, rozhodovali: Bijedič (Bos. a Her.), Gudelj (Švéd.), Wolzfeld (Lux.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oradea 31. júla (TASR) – Slovenskí basketbalisti do 18 rokov zakončili skupinovú fázu na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v rumunskom meste Oradea prehrou 59:82 s Ukrajinou. Na zverencov Karola Kučeru čakajú od piatka súboje o 17. až 24. miesto, ich prvým súperom bude Švajčiarsko (piatok, 14.00 h).Slováci ťahali od úvodu za kratší koniec, najskôr prehrávali už 3:11, ale z manka dokázali v nasledujúcich minútach čosi ukrojiť. Lenže Ukrajina kontrovala bodovým úsekom 16:1, prvú štvrtinu vyhrala jasne 32:12. V druhej časti basketbalisti SR síce zlepšili svoju hru, ale stále výrazne zaostávali za súperom. Po prvom polčase prehrávali 25:41.Nič nezmenila ani polčasová prestávka, Ukrajina si naďalej bezpečne strážila dianie na palubovke. Pred záverečnou desaťminútovkou viedla 65:39. Vo štvrtej štvrtine už dostali priestor hráči z lavičky, keďže o víťazovi duelu bolo rozhodnuté.