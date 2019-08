Basketbalisti SR sa nadreli proti Cypru, Brodziansky: Bol tam tlak

Vladimír Brodziansky, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. augusta (TASR) – Slovenskí basketbalisti zvládli prvý krok v rámci predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. Proti Cypru na nich bola badať nervozita, ale obrat v druhom polčase im napokon priniesol dôležité víťazstvo 67:60 a prvé dva body do tabuľky.Zaplnené tribúny bratislavskej Eurovia arény hnali Slovákov dopredu, no na zverencoch trénera Žana Tabaka bolo badať evidentnú nervozitu z dôležitosti úvodného duelu v rámci F-skupiny. Predsa len, neúprosný kvalifikačný kľúč, kedy idú ďalej iba víťazi skupín, dodávajú každému stretnutiu ešte väčší punc náročnosti. Slováci vstúpili do zápasu dobre, ale v druhej štvrtine nechali rozostrieľať hráčov Cypru. „“ povedal pre TASR pivot slovenského výberu Viktor Juríček.Cyprus napokon zaznamenal v závere prvého polčasu 14-bodovú šnúru, ktorou sa dostal na koňa. „vyjadril sa center Vladimír Brodziansky.Všetko rozhodujúce sa tak udialo v záverečných štyroch minútach. Slováci si krok po kroku pripravovali pôdu na obrat, až napokon dokonale zatvorili dvierka v obrane. Za stavu 59:60 prišla z ich strany 8-bodová šnúra, ktorou otočili duel na svoju stranu a napokon doviedli zápas aj do vytúženého víťazného konca.“ prezradil Juríček cestu k úspechu.Po solídnych výkonoch v príprave to bol zo slovenskej strany trochu nervóznejší výkon, ale s víťaznou bodkou. Do ďalších bojov proti Rumunsku a Cypru je to však dobrá vzpruha pre tím, že dokáže reagovať aj na negatívny vývoj stretnutia.dodal na záver Brodziansky.Slováci pokračujú v predkvalifikácii ME 2021 dvoma zápasmi u súperov, najskôr si v sobotu 10. augusta zmerajú sily s Rumunskom, o štyri dni neskôr na nich čaká Cyprus.