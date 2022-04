Basketbalistka Grinerová je už 2. mesiac v ruskom väzení, na diaľku ju podporili spoluhráčky z reprezentácie USA

Všetci veria v Grinerovej bezpečný návrat

Zarobila ročne viac ako milión dolárov

2.4.2022 (Webnoviny.sk) - Hviezdnu americkú basketbalistku Brittney Grinerovú v neľahkých časoch podporili viaceré spoluhráčky z reprezentácie USA. Tridsaťjedenročná pivotka sa totiž od 17. februára nachádza v moskovskom väzení a zotrvá tam minimálne do druhej polovice mája, keďže pri prílete do Ruska úrady v jej batožine odhalili zakázaný konopný olej ako náplň do elektronickej cigarety.A za to jej hrozí väzenie až na desať rokov. Súdne pojednávanie sa uskutoční v máji v Moskve. Právnici basketbalistky sa situáciu rozhodli riešiť bez toho, aby na verejnosť smerovali akékoľvek vyhlásenia."Nehovoríme tu o nej ako o basketbalistke, ale najmä ako manželke, dcére, sestre a ľudskej bytosti," uviedla A'ja Wilsonová počas tréningového kempu národného tímu a hovorila za všetky hráčky v tíme. "Veríme, že všetci robia maximum pre to, aby sa v bezpečí vrátila domov. Ja sama si ani nedokážem predstaviť, ako sa cíti," pokračovala.Vyjadrila sa aj trénerka Cheryl Reeveová. "Môžem garantovať, že táto skupina a ženy z NBA, len tak ľahko nepustíme Brittney Grinerovú z hlavy. Nie je teraz s nami, ale my budeme veci robiť tak, ako by ich robila aj ona. A medzičasom budeme čakať, kým si ľudia v najvyšších vládnych kruhoch budú robiť svoju robotu," poznamenala.Brittney Grinerová pôsobí v Rusku od sezóny 2014/2015 a hráva za Jekaterinburg, v lete v zámorí je súčasťou klubu Phoenix Mercury vo WNBA. S ruským tímom štyrikrát ovládla Euroligu žien, so zámorským klubom sa raz stala šampiónkou WNBA. Okrem toho má na svojom konte dva olympijské tituly (2016 a 2020) a je dvojnásobnou svetovou šampiónkou (2014 a 2018).Zaujímavosťou je, že v Rusku zarábala ročne viac ako milión USD, čo je viac ako štvornásobok jej platu v zámorskej WNBA. Za Jekaterinburg hrala naposledy 29. januára, pri návrate z reprezentačnej pauzy ju zatkli na letisku v Moskve.