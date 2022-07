Basketbalistka Grinerová sa obáva, že sa už nikdy nevráti domov z ruského väzenia. Bidena požiadala v liste o pomoc

Konopný olej do elektronickej cigarety

Neúspešná výmena väzňov

5.7.2022 (Webnoviny.sk) - Americká basketbalistka Brittney Grinerovou požiadala prezidenta USA Joea Bidena o pomoc prostredníctvom listu, ktorý do Bieleho domu vo Washingtone doručila prostredníctvom svojich zástupcov.V spomenutom dokumente vyjadrila obavu, že sa už nikdy nevráti domov a hlavu štátu vyzvala, aby nezabudol na ňu ani ďalších zadržiavaných Američanov."Sedím tu v ruskom väzení sama so svojimi myšlienkami a bez akejkoľvek ochrany mojej manželky, rodiny, priateľov, olympijského dresu alebo akýchkoľvek športových úspechu. A desí ma predstava, že to môžem zostať navždy," uviedla basketbalistka v liste.Grinerová je v ruskom väzení už od 17. februára, kedy ju zadržali na moskovskom letisku Šemeretevo, v jej batožine totiž po prílete do krajiny našli zakázaný konopný olej ako náplň do elektronickej cigarety.Po viacerých odkladoch sa súdne pojednávanie s 31-ročnou pivotkou začalo v úvode júla vypočutím dvoch svedkov, no ďalší dvaja sa na súd nedostavili a proces odročili do 7. júla.Americké ministerstvo zahraničných vecí sa snaží dostať dvojnásobnú olympijskú šampiónku Grinerovú domov viac ako štyri mesiace, s ruskou stranou sa neúspešne pokúšajú dohodnúť na výmene väzňov. Obe krajiny majú dlhodobo napäté vzťahy a tie sa ešte vyostrili koncom februára, keď Rusi s pomocou Bielorusov vojensky napadli Ukrajinu.Bolo to len týždeň po tom, ako zadržali Grinerovú. Podľa ruskej špecialistky na medzinárodné občianske právo Marie Jarmušovej bude Grinerovej výmena možná len v prípade, že ju usvedčia a odsúdia.Potom by musela požiadať o prezidentskú milosť. Šance hviezdnej basketbalistky znižuje štatistika, podľa ktorej ruské súdy oslobodia len jedno percento obžalovaných osôb. Navyše, narozdiel od USA, v Rusku sa môžu oslobodzujúce rozsudky zrušiť.