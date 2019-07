Basketbalistky Belgicka postúpili do štvrťfinále ME žien

ME basketbalistiek



osemfinále:



Belgicko - Slovinsko 72:67 (34:32)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 2. júla (TASR) - Basketbalistky Belgicka si zabezpečili postup do štvrťfinále ME v Srbsku a Lotyšsku. V osemfinále v Belehrade si v utorok poradili so Slovinskom 72:67 a ich ďalším súperom bude Francúzsko.