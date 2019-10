Basketbalistky Ružomberka čaká v pohári FIBA trojica silných súperov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Krošláková Foto: TASR - Lenka Krošláková

Program Ružomberka v Európskom pohári FIBA žien

(časy sú v SELČ):



Streda 16. októbra: Jenisej Krasnojarsk - MBK Ružomberok (14.30)

Streda 23. októbra: MBK Ružomberok - Hatay BB (17.00)

Štvrtok 31. októbra: Cmoki Minsk - MBK Ružomberok (16.00)

Streda 6. novembra: MBK Ružomberok - Jenisej Krasnojarsk (17.00)

Štvrtok 28. novembra: Hatay BB - MBK Ruzomberok (16.00)

Streda 4. decembra: MBK Ružomberok - Cmoki Minsk (17.00)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krasnojarsk 15. októbra (TASR) - Basketbalistky úradujúceho slovenského majstra MBK Ružomberok odštartujú v stredu 16. októbra svoju púť pohárovou Európou. O 14.30 SELČ nastúpia na palubovke ruského tímu Jenisej Krasnojarsk.Liptáčky sa v druhej najkvalitnejšej ženskej klubovej súťaži v Európe predstavia tretíkrát v sérii a vždy pritom narazili aj na klub zo Sibíri. Pred rokom ho vo vyraďovacej časti prekvapujúco vyradili, keď im po domácom víťazstve 80:74 stačila aj prehra 72:74. V šestnásťfinále následne vypadli z francúzskym Tarbes.povedal pre TASR tréner slovenského majstra Juraj Suja.V tejto sezóne bude pre Ružomberčanky oveľa ťažšie postúpiť do play off. V základnej skupine sa už nestretnú s tímami zo stredoeurópskeho regiónu, no čaká ich trojica ekonomicky oveľa silnejších družstiev z východu. Okrem Krasnojarsku príde aj turecký Hatay, ktorý sa na Slovensku predstavil už pred dvoma rokmi. Vtedy v EP FIBA zdolal dvakrát Piešťanské Čajky a následne postúpil až do semifinále súťaže. Dlhoročný bieloruský suverén Cmoki Minsk iba nedávno 13. októbra v košickej Angels Aréne rozstrieľal Young Angels 80.45 v EWBL.