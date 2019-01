Basketbalistky Ružomberka zdolali v 1. osemfinále pohára FIBA Tarbes

Ružomberok 23. januára - Basketbalistky MBK Ružomberok zvíťazili v prvom osemfinálovom zápase Európskeho pohára FIBA na domácej palubovke nad francúzskym družstvom Tarbes Gespe Bigorre 68:65.



Ružomberčanky mali po úvodnej štvrtine 10-bodové manko, postupne však zlepšili svoju hru, ktorá vygradovala v záverečnej časti. V nej si vypracovali tesný náskok, ktorý napokon udržali a pripravili súperkám prvú tohtoročnú prehru v EP FIBA.



Odveta je na programe vo štvrtok 31. januára vo Francúzsku. Víťaz dvojzápasu sa vo štvrťfinále stretne s lepším z dvojice Lyon - Gorzow.

Európsky pohár FIBA, osemfinále, 1. zápas:



MBK Ružomberok - Tarbes Gespe Bigorre 68:65 (28:37)

zostava a body MBK Ružomberok: Ellenbergová-Wileyová 26, Šikšniutéová 13, Mištinová 11, Jackovecová 8, Jefferyová 2 (Kelčíková 6, Markovičová 2, Stašová a Janoščíková 0), najviac bodov Tarbes: Gayeová 18, Galliou-Loková 15, Princeová 14. Rozhodovali: Uuehendrik (Est.), Mavisu (Tur.), Kaludjerovič (Č. Hora), TH: 20/18 - 11/11, trojky: 4 - 8, os. chyby: 16:22, štvrtiny: 9:19, 19:18, 16:17, 24:11.

Ružomberčanky nezachytili úvod, po ktorom prehrávali 2:5 a 4:13. Tréner Juraj Suja zareagoval oddychovým časom, ale ani po ňom sa domáce hráčky nevyhli nepresnostiam v obrane i zakončení. Hostkám sa v prvej štvrtine darila streľba spoza oblúka a aj vďaka trom trojkám ju vyhrali o 10 bodov. Druhá štvrtina priniesla presnejšie zakončenie Ružomberčaniek, ktorým sa viackrát podarilo presne zakončiť súčasne s faulom. Pred druhým polčasom však manko stiahli iba minimálne - na rozdiel deviatich bodov.



Aj tretia štvrtina bola vyrovnaná, Ružomberčankám sa v nej viackrát podarilo stiahnuť manko, ale hostky si opäť pomohli presnou streľbou zdiaľky. Stíhacia jazda domácich pokračovala aj v záverečnej štvrtine. Ružomberčanky postupne doťahovali a v závere sa dostali aj do náskoku 66:63. Záver v búrlivej atmosfére priniesol drámu, po ktorej domáce zvíťazili o tri body - 68:65.



Hlasy po zápase (zdroj RTVS):



Juraj Suja, tréner MBK Ružomberok: "Sme šťastní, zdolali sme francúzskeho vicemajstra. Naša radosť je o to väčšia, že sa nám to podarilo pred domácim publikom. Ani za nepriaznivého stavu sme to nezabalili a vďaka obetavému výkonu sme zdolali silného súpera. Veríme si a aj keď sa nám nedarí, tak nepodliehame panike. To sa dnes vyplatilo. Odvetný zápas bude určite iný, vo Francúzsku to bude oveľa náročnejšie. Domáce však budú pod tlakom. My sme im pripravili prvú tohtoročnú prehru v EP FIBA, to nás teší."



Miroslava Mištinová: "Je to niečo neuveriteľné. Bola tu úžasná atmosféra, máme cenné víťazstvo. Možno nám práve domáca atmosféra pomáha, dnes sa to potvrdilo. V odvete sa dá očakávať tvrdý basketbal, určite to bude veľmi ťažké."



Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR