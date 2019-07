Basketbalistky SR 21 sa v H-skupine o postup na ME stretnú s Maďarskom

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Žreb kvalifikácie ME 2021:



A-skupina: Slovinsko, Grécko, Island, Bulharsko

B-skupina: Švédsko, Čierna Hora, Izrael

C-skupina: Rusko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Estónsko

D-skupina: Taliansko, Česko, Rumunsko, Dánsko

E-skupina: Srbsko, Turecko, Litva, Albánsko

F-skupina: Veľká Británia, Bielorusko, Poľsko

G-skupina: Belgicko, Ukrajina, Portugalsko, Fínsko

H-skupina: Maďarsko, SLOVENSKO, Holandsko

I-skupina: Lotyšsko, Chorvátsko, Nemecko, Severné Macedónsko



Program Slovenska v kvalifikácii ME 2021:



14. novembra 2019: Maďarsko - SLOVENSKO

17. novembra 2019: SLOVENSKO - Holandsko

15. novembra 2020: SLOVENSKO - Maďarsko

4. februára 2021: Holandsko – SLOVENSKO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 22. júla (TASR) – Súpermi slovenských basketbalistiek v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2021 budú v H-skupine Maďarsko a Holandsko. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v Mníchove.Na základe nedávnych výsledkov vyberali Slovenky z druhého koša. Na úvod cestujú do Maďarska, k pravidelnému účastníkovi majstrovstiev Európy. Aktuálne sa nachádza družstvo v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) na 50. mieste. Na tohtoročnom európskom šampionáte obsadili Maďarky siedme miesto. Najväčším úspechom je dvakrát striebro z ME (1950, 1956) a päťkrát bronz (1952, 1983, 1985, 1987, 1991).Holandsko je na 80. pozícii v rebríčku FIBA, naposledy sa medzi európskou elitou predstavilo v roku 1989. V predchádzajúcom kvalifikačnom cykle obsadili Holanďanky v F-skupine tretie miesto s bilanciou dvoch výhier a štyroch prehier.Slovenky obsadili v predchádzajúcom kvalifikačnom cykle v A-skupine nepostupové tretie miesto, po desiatich rokoch tak chýbali v boji o kontinentálneho šampióna. Neúspech v kvalifikácii následne priniesol zmenu na poste hlavného trénera, skúseného Petra Kováčika nahradil aktuálny kormidelník MBK Ružomberok Juraj Suja.Kvalifikácia sa bude hrať tradičným systémom doma – vonku, na európsky šampionát postúpia víťazi skupín a päť najlepších tímov z druhých miest. Účasť na ME majú už istú organizátori záverečného turnaja Francúzsko a Španielsko. Meno nového európskeho šampióna bude známe v júni 2021.