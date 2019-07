Basketbalistky SR podľahli Írsku v B-kategórii ME žien do 18 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-kategória ME basketbalistiek do 18 rokov – C-skupina:



Slovensko – Írsko 58:70 (18:31)



zostava a body SR: Bohušová 12, Beráneková 8, Žilinská 5, Virasztóová 3, Oborilová 0 (Ištoňová 13, Dovčíková 8, Zahornacká 5, Plavnická 4, Holíková, Lysová a Vargová 0) - najviac bodov Írska: Walsheová 18, Flynnová 15, Williamsonová 11



TH: 10/6 – 25/16, fauly: 16 - 14, trojky: 10 - 2, rozhodovali: Gajdoszová (Poľ.), Miljakovski (S. Mac.), Bairamli (Azer.)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 8. júla (TASR) – Slovenská reprezentácia basketbalistiek do 18 rokov neuspela v treťom vystúpení v B-kategórii majstrovstiev Európy v macedónskom Skopje, keď v nedeľu prehrala s Írskom 58:70. Po dni voľna budú v utorok o 16.30 h ďalším súperom zvereniek Jána Hricka v C-skupine rovesníčky z Rumunska.Prvá štvrtina bola v znamení nervozity, z ktorej pramenil veľký počet nepresností na oboch stranách. Vo vyrovnanom súboji boli o čosi lepšie na tom hráčky Írska, po desiatich minútach viedli najtesnejším možným rozdielom 12:11. V druhej časti sa Slovenky strelecky zasekli, čo využili ich súperky, aby sa bodovo odtrhli. Celú štvrtinu prehrali basketbalistky SR 7:19, do šatní išli za stavu 18:31 v ich neprospech.Po prestávke zapol slovenský výber na vyššie obrátky, vďaka čomu sa pustil do sťahovania manka. Tentoraz sa dostali pod tlak Írky, keďže sa ich vedenie scvrklo len na päťbodový rozdiel. Lenže potom prišli body aj z ich strany, pred poslednou časťou viedli 49:39. Vo štvrtej štvrtine sa zopakoval rovnaký scenár ako v druhej, Írsko sa dostalo k bodovej šnúre, ktorá priniesla opäť komfortné vedenie. Slovenky už v koncovke nedokázali duel zdramatizovať.