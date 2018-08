Basketbalová Handlová ulovila reprezentačného rozohrávača Nemecka

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič Foto: TASR Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 3. augusta (TASR) - Slovenský basketbalový klub MBK Handlová sa dohodol na spolupráci s nemeckým reprezentačným rozohrávačom Andrejom Mangoldom. Skúsený tridsaťjedenročný rodák z Hannoveru, má za sebou pôsobenie v nemeckej Bundeslige, kde obliekal dresy celkov TK Hannover, Oldenburger TB, Mníchov Basket, Bayern Mníchov, Telemotive Mníchov, UBC Hannover, Artland Dragons, Telekom Baskets Bonn, BG Göttingen a s.Oliver Würzburg.citoval oficiálny web klubu Nemca, ktorý sa v roku 2014 prepracoval do nemeckého reprezentačného výberu.Na nadnárodnej klubovej úrovni odohral Mangold takmer päťdesiat zápasov, vrátane Eurocupu, či Eurochallenge Cupu. Skúsený, 190 centimetrov vysoký rozohrávač, má v rámci nemeckej BBL odohraných 201 zápasov. V sezóne 2016/17 ukončil svoje pôsobenie v tíme Telekom Baskets Bonn, odtiaľ prestúpil do BG Göttingen, ktorý vedie bývalý tréner BC Prievidze Johan Roijakkers. V príprave na sezónu ale utrpel vážne zranenie kolena a roztrhnutý krížny väz ohrozil jeho ďalšiu kariéru. V súčasnosti je zdravotne v poriadku a práve Handlová by mala byť odrazovým mostíkom k jeho návratu pod deravé koše.