Basketbalová Žilina v novej sezóne pod novým názvom - BK Slávia Žilina

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 12. júla (TASR) - Po návrate medzi slovenskú basketbalovú elitu a prvých dvoch sezónach pod názvom PP & TV RAJ Žilina bude pôsobiť klub v Slovenskej basketbalovej lige pod novým názvom BK Slávia Žilina.vyjadril sa k zmene názvu pre klubový web predseda správnej rady klubu Ing. Jozef Galdun.BK Slávia Žilina nadväzuje na basketbalový oddiel TJ Slávia VŠD (neskôr VŠDS) ktorý pôsobil v Žiline od roku 1963 až do porevolučného obdobia. Zakladateľmi basketbalu v TJ Slávia VŠD boli hráčky-študentky Vysokej školy dopravnej. Pred sezónou 1963/64 prešli pod hlavičku klubu aj muži, ktorí predtým hrávali za TJ Lokomotívu.Basketbalisti Žiliny vo vysokoškolskej TJ Slávii VŠD resp. VŠDS získali ako doteraz jediné družstvo, ktoré nehralo najvyššiu basketbalovú súťaž, titul víťaza Slovenského pohára a prebojovali sa do finále Československého pohára. Ako družstvo najvyššej basketbalovej súťaže Československa hrali niekoľkokrát finále Slovenského a Československého pohára. Jeden raz ho získali na pôde vtedy slávneho Interu Bratislava – v kádri so Stanislavom Kropilákom. Úspešná história Slávie trvala viac ako 25 rokov.