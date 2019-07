Basketbalový európsky šampionát mužov v roku 2021 bude v 4 krajinách

Basketbalisti Francúzska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 15. júla (TASR) - Štyri krajiny usporiadajú spoločne majstrovstvá Európy basketbalistov v roku 2021. Jednotlivé skupiny sa budú hrať v Česku (Praha), Taliansku (Miláno), Gruzínsku (Tbilisi) a Nemecku (Kolín nad Rýnom). Duely play off privíta Berlín.O organizátorovi rozhodli v pondelok zástupcovia Medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA v Mníchove. V Česku sa bude hrať v pražskej O2 Aréne. Česká republika privíta európský šampionát premiérovo v samostatnej histórii, v niekdajšom Československu sa hral v rokoch 1947 a 1981.O ME 2021 mužov mali záujem aj Estónsko, Maďarsko a Slovinsko. Hrať sa bude od 2. do 19. septembra s 24 účastníkmi.