Basketbalový Svit získal posilu z G-League, jeho dres si oblečie Carr

Svit 23. júla (TASR) - Slovenský basketbalový klub Iskra Svit získal do kádra zaujímavú posilu, ktorou je 23-ročný americký pivot Phil Carr. Ten už na univerzite Morgan State zaujal širokú verejnosť, keď patril ku špičke v rámci konferencie Mid-Eastern Athletic.Dvakrát sa dostal do najlepšej päťky konferencie a v roku 2017 ho ocenili za najlepšieho defenzívneho hráča sezóny. V záverečnom univerzitnom ročníku mal napokon priemer 13,7 bodu, 9,3 doskoku a 1,2 asistencie.Jeho pôsobivá univerzitná kariéra neunikla pozornosti v najlepšej lige sveta NBA. Carrovi sa podarilo podpísať dvojcestný kontrakt s New York Knicks. Ešte predtým ho skúšali vo Washingtone Wizards. Medzi basketbalovú elitu sa však napokon nedostal, predchádzajúci ročník začal v G-League v drese Westchester Knicks. V januári ho klub poslal do farmárskeho tímu Clevelandu Cavaliers – Canton Charge. V jeho drese zasiahol do 13 stretnutí, v ktorých mal priemerne 3,2 bodu a 2,9 doskoku.povedal na klubovom webe prezident Svitu Ján Drobný. Nový kormidelník Iskry Igor Prtorič tak získal do svojho tímu už tretiu posilu. Okrem Carra si dres Svitu oblečú aj Aleksandar Jovanovič a Jalen Nesbitt. Z predchádzajúcej sezóny zostáva až šestica hráčov - Stanislav Baldovský, Saša Avramovič, Martin Bizub, Marek Ivan, Daniel Kubaský, Roman Findura.