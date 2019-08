Basketbalový tréner Jankovič sa vrátil medzi mužov, povedie Lučenec

Na archívnej snímke tréner Peter Jankovič. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Lučenec 2. augusta (TASR) - Peter Jankovič sa stal novým trénerom basketbalistov BKM Lučenec. Vo funkcii nahradil Srba Gorana Milijeviča, ktorý nečakane odstúpil. Pôvodne mal viesť lučenecké mužstvo Tibor Jány, ten sa však rozhodol vrátiť do Ostravy.povedal na basketliga.sk BKM prezident klubu Michal Matala.Jankovič sa vrátil do mužského basketbalu po šiestich sezónach. Najväčšie úspechy dosiahol na lavičke družstva Good Angels Košice, ktoré v rokoch 2015-2018 viedol ako hlavný tréner. Na východe Slovenska sa celkovo tešil z piatich majstrovských titulov i triumfov v Stredoeurópskej a Východoeurópskej lige.Pred príchodom do Lučenca pôsobil v maďarskom Ceglede, v ktorom však po uplynulej sezóne skončil:uviedol Jankovič.