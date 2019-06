Bastrnák: Koalícia sa dohodla na voľbe 5 kandidátov na sudcov ÚS

Na archívnej snímke Tibor Bastrnák (MOST-HÍD) Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 25. júna (TASR) - Koaliční poslanci majú v utorkovej opakovanej voľbe voliť piatich kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. To je záver Koaličnej rady, na ktorej sa lídri zišli v utorok dopoludnia. Pre TASR to povedal predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák.skonštatoval po Koaličnej rade Bastrnák. Do plného počtu kandidátov treba ešte zvoliť piatich.Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov na hlasovaní v utorok o 17.45 h. Poslanci budú vyberať zo zvyšných 15 kandidátov. Vo štvrtok (20. 6.) zvolili len jedného kandidáta, a to Radoslava Procházku. Doteraz volili štyrikrát, plný počet kandidátov, čiže 18, sa im zatiaľ zvoliť nepodarilo. Nateraz vybrali 13 kandidátov.