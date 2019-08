Bastrnák: Strana Most-Híd bude v ďalšom období pri návrhoch zodpovedná

Tibor Bastrnák, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. augusta (TASR) - Koaličná strana Most-Híd sa chce v najbližšom období správať zodpovedne, čo sa týka rozpočtu. Uviedol to vo štvrtok predseda poslaneckého klubu Tibor Bastrnák v súvislosti s výzvou ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby ministri začali spoločne šetriť v dôsledku spomaľovania ekonomiky.Bastrnák uviedol, že opatrenia, ktoré doteraz strana prinášala, nemali priamy súvis s rozpočtom. Napríklad aj v prípade návrhu o mladomanželských pôžičkách bola strana podľa Bastrnáka obozretná, čo sa týkalo vplyvu na štátny rozpočet.vyhlásil Bastrnák.Okrem zavedenia mladomanželských pôžičiek zo Štátneho fondu rozvoja bývania, poslanci strany predložili do parlamentu návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu. Tá by mala od budúceho roka stúpnuť z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Návrh je súčasťou koaličného sociálneho balíčka a aktuálne je v parlamente v druhom čítaní. Poslanci tiež presadili zmeny pre starodôchodcov, ktorým sa bude namiesto vyrovnávacieho príplatku vypočítavať tzv. fiktívny dôchodok.Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku tohto roka spomalila tempo rastu na 1,9 %. Kamenický po zverejnení štatistík v stredu (14. 8.) uviedol, že ak bude ekonomika v spomaľovaní pokračovať aj v druhom polroku, situácia bude vážna. Rozpočet na tento rok mal byť prvýkrát v histórii vyrovnaný.poznamenal Kamenický.Preto vyzval ministrov, aby spoločne začali šetriť.vyhlásil Kamenický. V súvislosti s ďalšími krokmi v najbližšom období uviedol, že si počká na čísla zo septembrovej prognózy.avizoval Kamenický.