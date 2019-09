Batériová spolupráca ČR a SR má chrániť energetickú suverenitu EÚ

Slovenský InoBat rozbehol spoluprácu s Američanmi Foto: InoBat Foto: InoBat

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. septembra (TASR) - Slováci a Česi majú záujem brániť európsku energetickú suverenitu. Vyplýva to zo štvrtkových vyjadrení zástupcov slovenskej firmy InoBat a českého energetického koncernu ČEZ, ktorí v Bruseli oznámili strategickú cezhraničnú spoluprácu v oblasti uskladňovania energie do veľkokapacitných batérií a ich následnú výrobu a komercializáciu na európskom trhu.Výkonný riaditeľ firmy InoBat Marián Boček pred novinármi spresnil, že zámerom česko-slovenskej batériovej spolupráce je chrániť záujmy európskeho regiónu, čo sa týka energetickej suverenity a závislosti od čínskych dodávateľov, či už v prípade batérií pre elektromobily alebo batérií na uskladňovanie energie.Povedal, že spoločnou snahou je vytvoriť plne integrovaný vertikálny reťazec, ktorý spojí revolučné technológie firiem zo Silicon Valley s priemyselnými podmienkami v českom a slovenskom prostredí.Pripomenul, že slovenská firma má dva piliere. Prvým je InoBat Auto so záberom na elektromobilitu, kde funguje ako zmiešaný podnik s americkou vývojárskou firmou Wildcat a orientuje sa na výrobu batérií na Slovensku pre elektrické autá. Druhým je InoBat Energy, kde je úzka spolupráca s americkou firmou pre uskladňovanie energie ESS Inc. a koncernom ČEZ. Podľa jeho slov ESS momentálne ponúka "najzelenšiu" batériu v oblasti skladovania energie.Tento typ batérie chcú Slováci spolu s ČEZ testovať na "našom" území s cieľom vybudovať distribučnú sieť a neskôr aj výrobný podnik, ktorý zvýši význam výroby energie z obnoviteľných zdrojov a zníži európsku závislosť na podobných ázijských technológiách.V konkrétnej rovine ide podľa Bočeka o kontajnerizované prietokové batérie bez použitia lítia, na báze tekutého elektrolytu, čiže vody, soli a železa. Ich životnosť je do 25 rokov a sú vhodné pre solárnych a veterných výrobcov energie. Tí vďaka možnosti uskladniť vyrobenú energiu na osem hodín dokážu nepretržite dodávať energiu do rozvodnej siete aj v nočnom cykle, keď je energia drahšia.vysvetlil Boček. Spresnil, že batérie sú v podstate kontajnery s rozmerom 4 x 9 metrov a ich výhodou je, že sú ľahko prenosné, lebo 80 % z nich tvorí elektrolyt a ten sa dá ľahko vybrať a doplniť.dodal.Momentálna cena týchto batérií je okolo 200.000 USD pri kapacite 100 kW. Po presune výroby na slovenské alebo české územie sa očakáva, že ich cena klesne.InoBat chce spolu s ČEZ dokončiť testovanie prvého "kontajnera" v prvej polovici roku 2020, čo má vytvoriť aplikáciu pre slovenský a český trh s cieľom do jedného roka umiestniť v oboch krajinách okolo 60 až 100 mW hodín. Ďalšou fázou by mala byť výroba va predaj takýchto batérií v regióne strednej a východnej Európy.Riaditeľ pre stratégiu ČEZ David Hajtman potvrdil, že spoločný projekt vychádza z trendu dekarbonizácie Európy. Spomenul tri hlavné ciele v tejto oblasti, ktorými sú výstavba nových bezemisných zdrojov, ponuka čistých technológií pre zákazníkov a v oblasti elektromobility výstavba infraštruktúry dobíjacích staníc." zhodnotil situáciu.