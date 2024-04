Bátovská Fialková hlási návrat do súťažného diania, konkurencia v ženskom biatlonovom tíme sa tak výrazne zvýši

Bátovská Fialková niekoľko rokov patrila do širšej svetovej špičky, v pretekoch najvyššieho rangu získala 3 237 bodov. Až deväťkrát sa postavila na pódium v pretekoch Svetového pohára, no dosiaľ jej uniká víťazstvo ako aj medaila z MS a ZOH. V celkovom hodnotení SP bola raz šiesta aj trinásta, v predminulej sezóne pred pauzou bola 17. najlepšia biatlonistka sveta.





25.4.2024 (SITA.sk) - Druhá najlepšia biatlonistka slovenskej histórie Paulína Bátovská Fialková hlási návrat do súťažného diania. Po ročnej prestávke s materskými povinnosťami sa 31-ročná skvelá športovkyňa vráti do tréningového procesu pod vedením svojho niekdajšieho kondičného trénera Martina Bajčičáka . Informoval o tom špecializovaný web www.slovenskybiatlon.sk.„Bajčičák nebude iba kondičným trénerom Bátovskej Fialkovej, obaja sa pridajú k mužskému tímu a trénerovi Lukášovi Daubnerovi. Spolu s Bajčičákom budú pripravovať aj Tomáša Sklenárika Jakuba Borguľu , Damiána Cesneka, Mateja Badáňa, Sebastiána Ilavského a Benjamína Belicaja," informoval slovenskybiatlon.sk.Návratom Bátovskej Fialkovej sa výrazne zvýši konkurencia v ženskom tíme, kde bude pokračovať aj Anastasia Kuzminová a talentovanáuž ukončila juniorskú kariéru.„Máme iba tri miestenky na preteky SP, teda spolu so sestrami Remeňovými a Júliou Machyniakovou nebude jednoduché dostať sa do tímu pre Svetový pohár," podotkol Slovenský biatlon.