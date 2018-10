Baťu v Partizánskom pripomína nielen architektúra, ale hlavne ľudia

Na snímke pohľad na fontánu a v pozadí výškovú budovu na Námestí SNP v Partizánskom. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Partizánske 19. októbra (TASR) - Pred 80 rokmi začalo svoju históriu písať jedno z najmladších miest na Slovensku. Hovorí sa, že Partizánske známe kedysi aj ako Baťovany vzniklo akoby na zelenej lúke. Za jeho vybudovaním stál člen jednej z najznámejších českých rodín toho i dnešného času Jan Antonín Baťa.„Bez Jana Antonína Baťu by Partizánske, Baťovany určite neboli. Ľudia by tak žili možno niekde inde, možno by ich osudy boli úplne iné a možno ani tí ľudia, čo sú na svete, by neboli, lebo tým, že tu boli Baťovany, bolo tu veľa mladých ľudí. Tí sa postretávali a mali potomkov, ktorí žijú v podstate dodnes tu alebo po celom Slovensku,“ povedal historik Vladimír Marko.Partizánske vzniklo na neobývaných pozemkoch.spomenul historik.Za oficiálny dátum vzniku Partizánskeho historici považujú 8. august 1938. Vtedy sa začali prvé výkopové práce na objektoch plánovanej továrne na výrobu bicyklov a obuvníckych strojov na pozemkoch v chotári obce Šimonovany, dnes súčasti Partizánskeho, ktoré odkúpila baťovská firma MAS – Moravské a slovenské strojírny od veľkostatkára Eugena Salzbergera.Prečo si Baťa vybral Partizánske?priblížil Marko.Súbežne s výstavbou továrne začala aj výstavba osady nazvanej Baťovany, okrem výrobných hál tam totiž začali stavať i moderné domy pre zamestnancov podľa hlavného architekta zlínskej stavebnej kancelárie firmy Baťa Vladimíra Karfíka, popredného predstaviteľa funkcionalizmu. Stavebné práce na továrni a domoch však v septembri 1938 zabrzdili politické udalosti v Mníchove. Opätovne začali napredovať skoro o rok neskôr, zo zámeru strojárenskej výroby Baťa upustil a začal sa venovať aj dnes celosvetovo známej výrobe topánok.Baťovský vplyv v Partizánskom je vidieť do dnešných dní.dodal Marko.