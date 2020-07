Bavorák skončil po naháňačke s policajtmi v poli, posádka viezla v aute podozrivé látky

Policajtov sa snažil vytlačiť

Pomáhal aj služobný pes

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Po naháňačke s policajtmi skončilo prenasledované auto v poli. Incident sa stal ešte v piatok nadránom. Hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky chcela zastaviť vodiča BMW, ktorý na Bratislavskej ulici v Trnave vošiel do zákazu vjazdu.Ako informovala trnavská krajská polícia, šofér však výzvy polície nerešpektoval a dal sa na útek. Vo vysokej rýchlosť smeroval po R1 smerom na Nitru.Nebezpečnou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky a policajtov sa snažil vytlačiť z cesty. Na konci obce Hájske v okrese Šaľa vbehol do poľa a tu ho zastavila betónová skruž.Auto po náraze začalo dymiť a posádka ušla. Kúsok od auta zadržali policajti spolujazdca, ktorý sa ukrýval v poraste. Vodičovi sa síce podarilo utiecť, no podozrivý skončil napokon v rukách polície.Pri prehliadke auta policajti našli vrecko s bielou kryštalickou látkou a ďalšie veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou.Pri ich vyhľadaní pomáhal policajtom aj služobný pes Yor. Vyšetrovanie drogovej trestnej činnosti si prevzali policajti z okresu Šaľa.