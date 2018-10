Bavorsko údajne plánuje odsun migrantov do Talianska vo vlastnej réžii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov/Rím 6. októbra (TASR) - Bavorsko v nasledujúcich dňoch zrejme vyhostí do Talianska skupinu migrantov, ktorých žiadosti o azyl má podľa tzv. dublinských kritérií spracovať Rím. Uviedla to v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na zamestnancov letiska v Mníchove.Podľa týchto informácií budú bavorskí policajti sprevádzať migrantov, okrem iného z Nigérie, na charterovom lete, ktorý sa má uskutočniť na budúci týždeň.Bavorské ministerstvo vnútra to nechcelo potvrdiť ani vyvrátiť.Za sprevádzanie cudzincov, ktorí majú byť deportovaní, je zvyčajne zodpovedná Spolková polícia. V uplynulých mesiacoch však jej príslušníci zaškolili bavorských kolegov, aby mohli vykonávať aj túto činnosť. Podľa nemeckého ministerstva vnútra sa už koncom júla uskutočnila hromadná deportácia cudzincov do Milána, pričom celú akciu zaplatila bavorská strana.V prvej polovici tohto roka podalo Nemecko 10.748 žiadostí o repatriáciu cudzincov do Talianska. Väčšina sa týkala tzv. dublinských repatriácií, teda ide o osoby, ktoré vstúpili na územie EÚ v Taliansku, ale pokračovali v ceste do Nemecka. Podľa spolkového ministerstva vnútra sa však do Talianska vrátilo iba 1692 cudzincov.Taliansky denník La Repubblica uviedol, že Nemecko tlačí na urýchlenie návratu migrantov do Talianska a zvažuje možnosť využitia charterových letov na tento účel. Talianske ministerstvo vnútra však nevie nič o tom, že by Nemecko chcelo vrátiť do Talianska viac migrantov ako doteraz." citovali noviny zdroje z prostredia ministerstva.Každý týždeň vráti Nemecko do Talianska asi desať migrantov, zvyčajne na palube pravidelných letov do Ríma, Milána alebo Turína, píše La Repubblica. Z letísk sú následne prevezení do prijímacích stredísk. Taliansko môže tieto osoby odmietnuť len tak, že nepovolí pristátie lietadla.